У школах може з’явитися новий предмет – «Права людини». ВІДЕО

У школах може з’явитися новий предмет – «Права людини». Правозахисники зазначають – це дуже важлива ініціатива, адже українці ще з малечку мають знати і розуміти свої права. І не просто в теорії, а і як захищати їх на практиці. За даними соціологічного дослідження таку ініціативу підтримують і більшість вчителів. 25 % опитаних педагогів вважає, що починати варто прямо із першого класу.