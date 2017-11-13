У школах може з’явитися новий предмет – «Права людини». ВІДЕО
У школах може з’явитися новий предмет – «Права людини». ВІДЕО
У школах може з’явитися новий предмет – «Права людини». Правозахисники зазначають – це дуже важлива ініціатива, адже українці ще з малечку мають знати і розуміти свої права. І не просто в теорії, а і як захищати їх на практиці. За даними соціологічного дослідження таку ініціативу підтримують і більшість вчителів. 25 % опитаних педагогів вважає, що починати варто прямо із першого класу.
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