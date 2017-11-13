У Києві жінка на льоту спіймала чоловіка, який випав зі своєї квартири. ВІДЕО

У Києві жінка на льоту спіймала чоловіка, який випав зі своєї квартири. ВІДЕО

22:45 13.11.2017

За ноги вона тримала його десь із пів години, поки на допомогу прийшли інші сусіди. Жінка зізнається, сама не знає як їй вдалось стільки протримати чоловіка за одні лише ноги. Дуже злякалась за свого сусіда, тож сили взялись не знає й звідки. Каже вчепилась за нього і тримала. 

Не тільки це…..також в надії є дивіться….

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