У Києві жінка на льоту спіймала чоловіка, який випав зі своєї квартири. ВІДЕО

За ноги вона тримала його десь із пів години, поки на допомогу прийшли інші сусіди. Жінка зізнається, сама не знає як їй вдалось стільки протримати чоловіка за одні лише ноги. Дуже злякалась за свого сусіда, тож сили взялись не знає й звідки. Каже вчепилась за нього і тримала.

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