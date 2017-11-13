В Україні існує альтернатива державним судам, - експерт. ВІДЕО
В Україні існує альтернатива державним судам, - експерт. ВІДЕО
Вирішити спір без звернення до державного суду виявляється доволі просто. Експерти кажуть, що будь-який українець має право шукати справедливості в Третейському суді. Там кажуть, все відбувається набагато швидше. І це не єдина перевага. Також обидві сторони суперечки мають право добровільно обрати собі так званого арбітра, який і буде розглядати справу. Однак, експерти відзначають, що сьогодні в Україні люди не надто довіряють цій системі і в Третейські суди звертаються вкрай рідко. В першу чергу пов’язують цю тенденцію із поганою поінформованістю населення.
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