В Україні існує альтернатива державним судам, - експерт. ВІДЕО

Вирішити спір без звернення до державного суду виявляється доволі просто. Експерти кажуть, що будь-який українець має право шукати справедливості в Третейському суді. Там кажуть, все відбувається набагато швидше. І це не єдина перевага. Також обидві сторони суперечки мають право добровільно обрати собі так званого арбітра, який і буде розглядати справу. Однак, експерти відзначають, що сьогодні в Україні люди не надто довіряють цій системі і в Третейські суди звертаються вкрай рідко. В першу чергу пов’язують цю тенденцію із поганою поінформованістю населення.