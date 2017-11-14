У Запоріжжі поліцейські затримали кримінальний дует домушників. ВІДЕО

До шести років позбавлення волі загрожує двом мешканцям Мелітополя, які шляхом підбору ключа проникли до квартири жительки Шевченківського району Запоріжжя та викрали майно.

Днями працівники Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області одразу після скоєння крадіжки затримали злочинну групу у складі двох осіб.

Зловмисники шляхом підбору ключа та інших приладь відкрили замок вхідної двері та проникли до квартири будинку в Шевченківському районі Запоріжжя. З помешкання жінки вони викрали мобільний телефон та коштовні речі.

Під час затримання правоохоронці вилучили знаряддя злочину, викрадене майно та інші речові докази.

Двох раніше неодноразово засуджених мешканців Мелітополя затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

На даний час затриманих перевіряють на причетність до скоєння аналогічних квартирних крадіжок на території Запорізької області та інших регіонів України. Зловмисники обґрунтовано підозрюються у скоєнні близько 10 крадіжок з квартир на території міста Запоріжжя.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області