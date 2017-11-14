У Костянтинівці чоловік кинув гранату з вікна багатоповерхівки. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Костянтинівці чоловік кинув гранату з вікна багатоповерхівки. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Надзвичайна подія трапилася в Костянтинівці Донецької області. А почалося все із звичайного застілля. Молода сім’я приймала в себе приятеля. Чоловік в якийсь момент вирішив похизуватися перед гостем роздобутою гранатою. Однак демонстрація гранати Ф-1 ледь не завершилася трагічно. Веселощі миттю переросли в паніку, бо чоловік ледь не підірвав її просто в кімнаті.
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