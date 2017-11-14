У Києві вночі у чоловіка забрали телефон через фото з конем. ВІДЕО
У Києві вночі у чоловіка забрали телефон через фото з конем. ВІДЕО
Втратив телефон та отримав в обличчя за фотографію з конем. Незвична і десь навіть комічна історія сталася вночі в одному з київських торгово-розважальних центрів.
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