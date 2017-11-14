У Херсонській області жорстоко побилися школярки. ВІДЕО

У це було б складно повірити на словах, але є відео – б’ються дівчата. Озвірілі школярки жорстоко товчуть одна одну: штовхаються ногами, тягають за волосся. За боями без правил спостерігають десятки підлітків. Таке враження, що вони не те, щоб не співчувають і не втручаються у поєдинок, а взагалі – насолоджуються ним.