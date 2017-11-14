На Донеччині за один день затримали 6 людей із зброєю чи боєприпасами. ВІДЕО

Так у Волноваському районі в селищі Володимирівка місцевий носив гранату просто у кишені. Пенсіонер з Торецька знайшов 586 набоїв та замість того аби повідомити поліцію приніс додому. В Донецькій області триває спецоперація з вилучення з незаконного обігу зброї.