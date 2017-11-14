На Луганщині військові жорстоко побили цивільних. ВІДЕО
На Луганщині військові жорстоко побили цивільних. ВІДЕО
У місті Попасне Луганської області затримали двох військовослужбовців Збройних Сил України. У штабі АТО повідомляють - затримані бійці побили цивільних. Зараз поліція перевіряє обставини та причини того, що сталось.
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