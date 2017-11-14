У Одесі чоловіка мало не вбили із травматичного пістолета. ВІДЕО
У Одесі чоловіка мало не вбили із травматичного пістолета. ВІДЕО
На вулиці Паустовського чоловік разом із двома товаришами, традиційно метикували на трьох. Спиртне розходилося між ними доволі швидко, піднімаючи градус не лише тіла, а й розмови. Вже скоро із-за стола чулося не мирне бубоніння, а крики та образи. Детальніше у сюжеті.
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