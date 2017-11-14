Чоловіки на Полтавщині виготовляли глушники для Російської Федерації. ВІДЕО

Чоловіки на Полтавщині виготовляли глушники для Російської Федерації. ВІДЕО

06:30 14.11.2017

На Полтавщині троє чоловіків вдалися до прибуткового, але незаконного виробництва. Мешканці Кременчука кустарним способом виготовляли глушники для різної вогнепальної нарізної зброї. Клієнтів для такого специфічного товару вони знаходили в просторах Інтернет-мережі. Детальніше у сюжеті.

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