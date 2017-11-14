Чоловіки на Полтавщині виготовляли глушники для Російської Федерації. ВІДЕО
Чоловіки на Полтавщині виготовляли глушники для Російської Федерації. ВІДЕО
На Полтавщині троє чоловіків вдалися до прибуткового, але незаконного виробництва. Мешканці Кременчука кустарним способом виготовляли глушники для різної вогнепальної нарізної зброї. Клієнтів для такого специфічного товару вони знаходили в просторах Інтернет-мережі. Детальніше у сюжеті.
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