У Вінниці активістка Femen підпалила декорації «Roshen». ВІДЕО

У Вінниці на вулиці Соборній традиційно напівоголена активістка Femen підпалила декорації магазину солодощів «Roshen». У Фемен пояснюють: на акцію їх спонукали певні документи які нібито підтверджують фінансові махінації, в яких нібито замішаний Петро Порошенко.