У Вінниці активістка Femen підпалила декорації «Roshen». ВІДЕО
У Вінниці активістка Femen підпалила декорації «Roshen». ВІДЕО
У Вінниці на вулиці Соборній традиційно напівоголена активістка Femen підпалила декорації магазину солодощів «Roshen». У Фемен пояснюють: на акцію їх спонукали певні документи які нібито підтверджують фінансові махінації, в яких нібито замішаний Петро Порошенко.
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