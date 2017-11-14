Працівнику МВС оголосили про підозру у вчинені смертельної ДТП у Києві. ВІДЕО

Працівнику МВС оголосили про підозру у вчинені смертельної ДТП у Києві. ВІДЕО

20:15 14.11.2017

Водію Mazda, якого очевидці вважають винуватцем смертельної ДТП прокуратура Києва повідомила про підозру. Це працівник київського сервісного центру МВС Володимир Найда. Він перебуватиме під вартою до рішення суду. Впродовж 72 годин йому мають обрати міру запобіжного заходу. У прес-службі прокуратури кажуть, клопотатимуть, щоб Найду взяли під варту.

Оператор – М.Шинкар

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