У Львові горів ринок. ВІДЕО
У Львові горів ринок. ВІДЕО
Приборкували вогонь рятувальники до восьмої години вечора. Він встиг знищити п’ять торгових павільйони на площі 240 квадратних метрів. Втім, головне, що з людей не постраждав ніхто…
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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