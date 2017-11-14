У Львові горів ринок. ВІДЕО

Приборкували вогонь рятувальники до восьмої години вечора. Він встиг знищити п’ять торгових павільйони на площі 240 квадратних метрів. Втім, головне, що з людей не постраждав ніхто…

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

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