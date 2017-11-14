Експертів обурив вірш із підручника для молодших школярів. ВІДЕО

Із 2018 року в українських школах поруч із звичними алгеброю, географією чи історією дітям з 1 класу даватимуть особливі знання – права людини. Однак у деяких підручниках перевертають всю сутність прав людини з ніг на голову. У них закладена ґрунтовна помилка. Більше дивіться у сюжеті.