Українці змусили «Укрзалізницю» замінити жахливий вагон у потязі до Києва. ВІДЕО

Поїздку потягом «Маріуполь-Київ» у вагоні №84 люди запам’ятали на все життя. Вони ніч до столиці їхали у справжній газовій камері: дихали ацетоном та їдкою фарбою. Про цей кошмар розповів на своїй сторінці у Facebook блогер Андрій Шокотко. І вже кілька днів на його допис відреагувало керівництво «Укрзалізниці». На сторінці у Twitter виконуючий обов’язки голови «Укрзалізниці» Євген Кравцов написав, що вагон вже замінили.

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