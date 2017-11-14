В Україні запрацює Уповноважений з питань гендерної політики. ВІДЕО

В Україні запрацює Уповноважений з питань гендерної політики. Все аби урівняти права та можливості між жінками та чоловіками. У Кабінеті міністрів оголосили конкурсний відбір на нову посаду. Нарешті в Україні зрозуміли всю важливість гендерного питання, написала на своїй сторінці у Фейсбук віце-прем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.