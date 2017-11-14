У Громадській раді доброчесності стверджують, що їх використали під час відбору суддів до ВСУ. ВІДЕО

Громадська рада доброчесності, яка стежила за відбором суддів до Верховного суду просить Петра Порошенка стежити за своїми словами в публічних виступах. Зокрема в раді доброчесності вимагають від президента перестати говорити, що відбір кандидатів до Верховного суду пройшов з урахуванням позиції громадськості. За переконанням членів ради їх банально використали аби видати потрібний владі результат за законний. Про це йдеться відкритому зверненні Громадської ради доброчесності до Президента України.