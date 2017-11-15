Прокуратура вимагає суворішого вироку для розбійників-псевдополіцейських. ВІДЕО

Прокуратура вимагає суворішого вироку для розбійників-псевдополіцейських. ВІДЕО

01:00 15.11.2017

Прокуратура готує апеляційну скаргу на вирок Красноградського районного суду Харківської області у зв'язку із м'якістю призначеного покарання та не призначенням обов'язкового додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

За інформацією начальника управління прокуратури області Тетяни Сотнікової, суд визнав винними двох раніше судимих мешканців Дніпропетровської і Харківської областей (41 та 37 років) у вчиненні розбійного нападу з проникненням у житло (ч. 3 ст. 187 КК України).

Зловмисникам призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі кожному.

Подія трапилася в одному із сіл Зачепилівського району в лютому поточного року. Зловмисники одягнули камуфляжну форму, на справу взяли вівчарку. Зайшовши у двір місцевого фермера вони представились працівниками поліції і заявили дружині та матері господаря, що проводять слідчі дії. Фермера у цей час вдома не було.

Вони завели дружину господаря до літньої кухні, ударили її по голові, відібрали телефон, зняли з неї золоті прикраси і стали вимагати гроші. У цей  час свекруха, яка знаходилася на вулиці, встигла зателефонувати сину і повідомити про прихід "поліцейських". Потім вона зайшла до кухні, адже звідти довго не виходила невістка. Псевдополіцейські зустріли старшу жінку кулаками і також відібрали телефон.

Фермер, повернувшись додому, зрозумів, що у нього в гостях не правоохоронці, а злодії, і став кликати сусідів на допомогу. Зловмисники збили його з ніг і зв’язали. Поки вони допитували господаря, вимагаючи гроші, прибігли односельці з вилами та лопатами. Злякавшись натовпу, "гості" кинулися навтіки. Один із них, ховаючись від розлючених людей, забіг в очерет і близько години сидів у холодній воді. Його видала собака, що чекала свого господаря неподалік.    Селяни затримали обох заїжджих гастролерів і передали їх справжнім поліцейським.

Наразі вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження. Зловмисники на вимогу прокуратури перебувають під вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області 

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