У центрі Києва молодик із молотком накинувся на людину. ВІДЕО

У центрі Києва, на вулиці Саксаганського чоловік напав на людину із молотком. Потерпілий – заступник голови правління одного із підприємств. Все сталося, коли чоловік виходив з роботи і прямував до автівки. Саме в цей момент до нього підбіг незнайомець і накинувся з молотком.