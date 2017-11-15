У центрі Києва молодик із молотком накинувся на людину. ВІДЕО
У центрі Києва молодик із молотком накинувся на людину. ВІДЕО
У центрі Києва, на вулиці Саксаганського чоловік напав на людину із молотком. Потерпілий – заступник голови правління одного із підприємств. Все сталося, коли чоловік виходив з роботи і прямував до автівки. Саме в цей момент до нього підбіг незнайомець і накинувся з молотком.
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