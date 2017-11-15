Три роки люстрації і лише 10 % звільнених суддів Майдану. ВІДЕО

Три роки люстрації і лише 10 % звільнених суддів Майдану. ВІДЕО

06:45 15.11.2017

Такі результати дії законів України «Про очищення влади» та «Про відновлення довіри до судової влади». Дещо краща ситуація склалася із іншими держслужбовцями, які ухвалювали рішення на користь злочинного режиму Віктора Януковича. 98 % із них були звільнені. Згідно закону протягом 10 років вони не мають права обіймати державні посади. Більше дивіться у сюжеті.

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