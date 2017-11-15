У Сумах шахраї видурили у пенсіонерки 6000 гривень. ВІДЕО
У Сумах шахраї видурили у пенсіонерки 6000 гривень. ВІДЕО
Жінка майже не виходить з дому - по квартирі пересувається лише на інвалідному візочку. Однак, телефонні шахраї до неї дісталися – налякали, син спровокував ДТП йому терміново потрібні гроші.
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