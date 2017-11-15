Україна різко опустилася у рейтингу свободи інтернету. ВІДЕО

Україна у рейтингу свободи інтернету в цьому році різко опустилася. Якщо порівнювати з дві тисячі шістнадцятим роком – аж на дев’ять сходинок! Такі дані опублікувала міжнародна правозахисна організація «ФРІДОМ ХАУЗ» у своєму щорічному звіті.