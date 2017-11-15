Україна різко опустилася у рейтингу свободи інтернету. ВІДЕО

Україна різко опустилася у рейтингу свободи інтернету. ВІДЕО

07:20 15.11.2017

Україна у рейтингу свободи інтернету в цьому році різко опустилася. Якщо порівнювати з дві тисячі шістнадцятим  роком – аж на дев’ять сходинок! Такі дані опублікувала міжнародна правозахисна організація «ФРІДОМ ХАУЗ» у своєму щорічному звіті. 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві Мазда перекинулася на дах після зіткнення з Опелем. ВІДЕО
У Києві Мазда перекинулася на дах після зіткнення з Опелем. ВІДЕО
15.11.2017 | 07:40
Україна різко опустилася у рейтингу свободи інтернету. ВІДЕО
Україна різко опустилася у рейтингу свободи інтернету. ВІДЕО
15.11.2017 | 07:20
У Сумах шахраї видурили у пенсіонерки 6000 гривень. ВІДЕО
У Сумах шахраї видурили у пенсіонерки 6000 гривень. ВІДЕО
15.11.2017 | 07:00
Три роки люстрації і лише 10 % звільнених суддів Майдану. ВІДЕО
Три роки люстрації і лише 10 % звільнених суддів Майдану. ВІДЕО
15.11.2017 | 06:45
У центрі Києва молодик із молотком накинувся на людину. ВІДЕО
У центрі Києва молодик із молотком накинувся на людину. ВІДЕО
15.11.2017 | 06:30
Прокуратура вимагає суворішого вироку для розбійників-псевдополіцейських. ВІДЕО
Прокуратура вимагає суворішого вироку для розбійників-псевдополіцейських. ВІДЕО
15.11.2017 | 01:00
У Громадській раді доброчесності стверджують, що їх використали під час відбору суддів до ВСУ. ВІДЕО
У Громадській раді доброчесності стверджують, що їх використали під час відбору суддів до ВСУ. ВІДЕО
14.11.2017 | 23:15
В Україні запрацює Уповноважений з питань гендерної політики. ВІДЕО
В Україні запрацює Уповноважений з питань гендерної політики. ВІДЕО
14.11.2017 | 22:45
Українці змусили «Укрзалізницю» замінити жахливий вагон у потязі до Києва. ВІДЕО
Українці змусили «Укрзалізницю» замінити жахливий вагон у потязі до Києва. ВІДЕО
14.11.2017 | 22:15
Працівниця НАЗК звинуватила агентство у фальсифікації перевірок е-декларацій. ВІДЕО
Працівниця НАЗК звинуватила агентство у фальсифікації перевірок е-декларацій. ВІДЕО
14.11.2017 | 21:45
Експертів обурив вірш із підручника для молодших школярів. ВІДЕО
Експертів обурив вірш із підручника для молодших школярів. ВІДЕО
14.11.2017 | 21:15
У Львові горів ринок. ВІДЕО
У Львові горів ринок. ВІДЕО
14.11.2017 | 20:45
Працівнику МВС оголосили про підозру у вчинені смертельної ДТП у Києві. ВІДЕО
Працівнику МВС оголосили про підозру у вчинені смертельної ДТП у Києві. ВІДЕО
14.11.2017 | 20:15
У Вінниці активістка Femen підпалила декорації «Roshen». ВІДЕО
У Вінниці активістка Femen підпалила декорації «Roshen». ВІДЕО
14.11.2017 | 19:45
На Донеччині за один день затримали 6 людей із зброєю чи боєприпасами. ВІДЕО
На Донеччині за один день затримали 6 людей із зброєю чи боєприпасами. ВІДЕО
14.11.2017 | 08:40
У Києві вночі у чоловіка забрали телефон через фото з конем. ВІДЕО
У Києві вночі у чоловіка забрали телефон через фото з конем. ВІДЕО
14.11.2017 | 08:20

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Екс-бійців Беркуту можна відправити спокутувати вину в АТО
10.11.2017
Борис Захаров
Керівник адвокаційного центру УГСПЛ
Боротьба з корупцією і знецінення України
09.11.2017
Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви можливий розрив Україною дипломатичних відносин з Росією?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.