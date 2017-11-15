Україна різко опустилася у рейтингу свободи інтернету. ВІДЕО
Україна різко опустилася у рейтингу свободи інтернету. ВІДЕО
Україна у рейтингу свободи інтернету в цьому році різко опустилася. Якщо порівнювати з дві тисячі шістнадцятим роком – аж на дев’ять сходинок! Такі дані опублікувала міжнародна правозахисна організація «ФРІДОМ ХАУЗ» у своєму щорічному звіті.
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