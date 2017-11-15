У Києві Мазда перекинулася на дах після зіткнення з Опелем. ВІДЕО
У Києві Мазда перекинулася на дах після зіткнення з Опелем. ВІДЕО
Інколи не потрібно ні великої швидкості на карколомних маневрів, аби спровокувати серйозну аварію. Ось ця Mazda яка лежить на даху яскравий приклад подібної ДТП. Сталося все рано в ранці фактично в самому центрі Києва, на вулиці Великій Васильківській.
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