У Києві Мазда перекинулася на дах після зіткнення з Опелем. ВІДЕО

Інколи не потрібно ні великої швидкості на карколомних маневрів, аби спровокувати серйозну аварію. Ось ця Mazda яка лежить на даху яскравий приклад подібної ДТП. Сталося все рано в ранці фактично в самому центрі Києва, на вулиці Великій Васильківській.