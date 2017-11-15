У Києві 83-річний пішохід спровокував масштабну аварію. ВІДЕО

У Києві 83-річний пішохід спровокував масштабну аварію. ВІДЕО

08:00 15.11.2017

У Києві на проспекті Голосіївському 6 смуг руху. Тож водії тут тиснуть на газ без особливого остраху. Але бувають і сюрпризи… Так от дідусь, якому 83 роки, вирішив перейти дорогу. Однак дійти до зебри чи то не захотів, чи то сил не було, вирішив йти просто через проспект… Встиг пройти лише дві смуги…

І не тільки це…. Також в огляді ДТП дивіться:

У Маріуполі через собаку перевернулась «Волга»…

На Рівненщині внаслідок масштабної аварії загинув чоловік….

У Дніпрі зіткнулися одразу три автівки.

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