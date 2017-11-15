Чергову онлайн-порностудію викрили поліцейські у Харкові. ВІДЕО

Виявили організаторів та активних учасників незаконного бізнесу працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Харківській області спільно зі слідчими слідчого управління.

До поліції надійшла інформація, що на території Харкова група осіб здійснює діяльність з виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру в мережі Інтернет. Поліцейські провели низку оперативних заходів та слідчих дій, під час яких викрили організаторів та учасників онлайн-порностудії, а також моделей, які у ній працювали.

Як розповів старший оперуповноважений УБЗПТЛ ГУНП в Харківській області Антон Соколовський, дві мешканки Харкова підшукували моделей, які під час інтернет-трансляцій демонстрували клієнтам своє тіло та здійснювали дії порнографічного характеру.

В ході проведення обшуків за місцем мешкання організаторів та за місцем знаходження онлайн-порностудії поліцейські вилучили гроші, банківські картки, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Слідчим проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області