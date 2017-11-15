У Києві чоловік закопав власну співмешканку у лісосмузі. ВІДЕО

У Києві чоловік закопав власну співмешканку у лісосмузі. ВІДЕО

21:00 15.11.2017

У рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці розслідують усі обставини цієї події. 

До чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація, що у садовому товаристві люди побачили чоловіка, який начебто виносив до озера замотане тіло людини. На вказане місце прибули патрульні, слідчо-оперативна група територіального та головного управлінь, кінологи зі службовими собаками, а також рятувальники.

Фахівці ретельно обстежили територію навколо приватних будинків, водолази перевіряли водоймище. Однак у результаті пошуків нікого знайдено не було.

Паралельно з цим оперативники відпрацьовували інформацію щодо осіб, які проживають на цій території. Невдовзі "вирахували" 47-річного мешканця міста Бердичів, котрий обґрунтовано підозрювався у вчиненні цього правопорушення.

Під час спілкування із працівниками поліції чоловік розповів, що проживав у вагончику разом із 24-річною дівчиною. Обидва працювали на будівельному майданчику.

За його словами, молода співмешканка останнім часом хворіла, втім лікарів вони не викликали. Прийшовши з роботи, чоловік нібито побачив, що дівчина вже знаходиться без ознак життя, тож вирішив поховати її. Він замотав тіло у ковдру та закопав його біля озера. Чоловік показав працівникам поліції місце, де прикидав землею свою дівчину. Саме там її і знайшли правоохоронці та направили тіло на проведення експертизи.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Під час проведення досудового розслідування правоохоронці отримали судово-медичні висновки. Стало відомо, що дівчина до поховання дійсно померла від двосторонньої пневмонії.

На цей час у рамках розслідування цієї кримінальної справи оперативники встановлюють всі обставини інциденту.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Стали відомі прізвища кандидатів на пост директора Держбюро розслідувань. ВІДЕО
Стали відомі прізвища кандидатів на пост директора Держбюро розслідувань. ВІДЕО
15.11.2017 | 21:45
У Києві затримали вбивцю, який труїв та обкрадав жінок. ВІДЕО
У Києві затримали вбивцю, який труїв та обкрадав жінок. ВІДЕО
15.11.2017 | 21:31
Україна посіла 17-те місце в світі за рівнем впливу тероризму. ВІДЕО
Україна посіла 17-те місце в світі за рівнем впливу тероризму. ВІДЕО
15.11.2017 | 21:15
У Києві чоловік закопав власну співмешканку у лісосмузі. ВІДЕО
У Києві чоловік закопав власну співмешканку у лісосмузі. ВІДЕО
15.11.2017 | 21:00
Комітет Генасамблеї ООН підтримав резолюцію щодо прав людини в Криму. ВІДЕО
Комітет Генасамблеї ООН підтримав резолюцію щодо прав людини в Криму. ВІДЕО
15.11.2017 | 20:45
У Маріуполі зіткнулися три легковики і маршрутка. 4 людини в лікарні. ВІДЕО
У Маріуполі зіткнулися три легковики і маршрутка. 4 людини в лікарні. ВІДЕО
15.11.2017 | 20:15
Два депутати на Закарпатті влаштували бійку. ВІДЕО
Два депутати на Закарпатті влаштували бійку. ВІДЕО
15.11.2017 | 19:56
Чергову онлайн-порностудію викрили поліцейські у Харкові. ВІДЕО
Чергову онлайн-порностудію викрили поліцейські у Харкові. ВІДЕО
15.11.2017 | 10:21
У Києві 83-річний пішохід спровокував масштабну аварію. ВІДЕО
У Києві 83-річний пішохід спровокував масштабну аварію. ВІДЕО
15.11.2017 | 08:00
У Києві Мазда перекинулася на дах після зіткнення з Опелем. ВІДЕО
У Києві Мазда перекинулася на дах після зіткнення з Опелем. ВІДЕО
15.11.2017 | 07:40
Україна різко опустилася у рейтингу свободи інтернету. ВІДЕО
Україна різко опустилася у рейтингу свободи інтернету. ВІДЕО
15.11.2017 | 07:20
У Сумах шахраї видурили у пенсіонерки 6000 гривень. ВІДЕО
У Сумах шахраї видурили у пенсіонерки 6000 гривень. ВІДЕО
15.11.2017 | 07:00
Три роки люстрації і лише 10 % звільнених суддів Майдану. ВІДЕО
Три роки люстрації і лише 10 % звільнених суддів Майдану. ВІДЕО
15.11.2017 | 06:45
У центрі Києва молодик із молотком накинувся на людину. ВІДЕО
У центрі Києва молодик із молотком накинувся на людину. ВІДЕО
15.11.2017 | 06:30
Прокуратура вимагає суворішого вироку для розбійників-псевдополіцейських. ВІДЕО
Прокуратура вимагає суворішого вироку для розбійників-псевдополіцейських. ВІДЕО
15.11.2017 | 01:00
У Громадській раді доброчесності стверджують, що їх використали під час відбору суддів до ВСУ. ВІДЕО
У Громадській раді доброчесності стверджують, що їх використали під час відбору суддів до ВСУ. ВІДЕО
14.11.2017 | 23:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Екс-бійців Беркуту можна відправити спокутувати вину в АТО
10.11.2017
Борис Захаров
Керівник адвокаційного центру УГСПЛ
Боротьба з корупцією і знецінення України
09.11.2017
Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи знають ваші діти, як захисти себе від сексуального насильства?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.