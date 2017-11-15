У Києві чоловік закопав власну співмешканку у лісосмузі. ВІДЕО

У рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці розслідують усі обставини цієї події.

До чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація, що у садовому товаристві люди побачили чоловіка, який начебто виносив до озера замотане тіло людини. На вказане місце прибули патрульні, слідчо-оперативна група територіального та головного управлінь, кінологи зі службовими собаками, а також рятувальники.

Фахівці ретельно обстежили територію навколо приватних будинків, водолази перевіряли водоймище. Однак у результаті пошуків нікого знайдено не було.

Паралельно з цим оперативники відпрацьовували інформацію щодо осіб, які проживають на цій території. Невдовзі "вирахували" 47-річного мешканця міста Бердичів, котрий обґрунтовано підозрювався у вчиненні цього правопорушення.

Під час спілкування із працівниками поліції чоловік розповів, що проживав у вагончику разом із 24-річною дівчиною. Обидва працювали на будівельному майданчику.

За його словами, молода співмешканка останнім часом хворіла, втім лікарів вони не викликали. Прийшовши з роботи, чоловік нібито побачив, що дівчина вже знаходиться без ознак життя, тож вирішив поховати її. Він замотав тіло у ковдру та закопав його біля озера. Чоловік показав працівникам поліції місце, де прикидав землею свою дівчину. Саме там її і знайшли правоохоронці та направили тіло на проведення експертизи.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Під час проведення досудового розслідування правоохоронці отримали судово-медичні висновки. Стало відомо, що дівчина до поховання дійсно померла від двосторонньої пневмонії.

На цей час у рамках розслідування цієї кримінальної справи оперативники встановлюють всі обставини інциденту.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві