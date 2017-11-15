У Києві затримали вбивцю, який труїв та обкрадав жінок. ВІДЕО

Із своїми жертвами харків’янин знайомився біля станцій метро та на автовокзалі. Зараз доведена причетність затриманого до шістьох епізодів, хоча він зізнається у більшій кількості злочинів. Один з них навіть мав смертельні наслідки.

Упродовж року до Голосіївського управління поліції звернулись кілька громадян, які за аналогічних обставин постраждали від дій невідомого. Тобто після знайомства із чоловіком, який називався різними іменами та пригощав їх кавою або іншим напоєм, вони втрачали свідомість. Прокинувшись через деякий час, потерпілі виявляли відсутність грошей, гаджетів та одягу.

Як повідомив начальник Голосіївського управління поліції Сергій Куленко:

- Оперативні співробітники отримали інформацію про причетність до вказаних злочинів чоловіка, який близько рік тому оселився на території району. У столицю він приїхав із Харкова, де відбував покарання за грабежі.

«Після перегляду камер відеоспостереження, які зафіксували підозрілого чоловіка, ми зацікавилися ним і не помилилися. У минулому він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння корисливих злочинів та провів у місцях позбавлення волі більше 10-ти років. У Києві він орендував квартиру, але ніде офіційно не працював», - відмітив Сергій Анатолійович.

Правоохоронці встановили, що 34-річний харків’янин знайомився із пасажирами підземки або на автовокзалі – як із жінками, так із чоловіками. Пригощав їх кавою чи іншими напоями, куди непомітно додавав сильнодіючий медичний препарат типу «клофелін» і чекав, поки жертва не втратить свідомість. Далі забирав їх речі та втікав.

«Оперативним шляхом ми встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На цей час вже доведена його причетність до шістьох епізодів, але у оперативників є всі підстави вважати, що ця цифра набагато більша. Із затриманим спілкуються слідчі, він дає покази, які ми будемо ретельно перевіряти», - зазначив керівник поліції Голосіївського району столиці Сергій Куленко.

На цей час проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві