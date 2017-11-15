Два депутати на Закарпатті влаштували бійку. ВІДЕО

На Закарпатті святкові посиденьки закінчилися бійкою та навіть погрозами зброєю.

У селі Плоске дві компанії відпочивали в місцевому ресторані. Одна із них відзначала день народження маленької дівчинки. Під час гуляння між двома чоловіками зав’язалася суперечка.

Слів та образ їм здалося замало, і тоді в хід пішли кулаки.

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