У Маріуполі зіткнулися три легковики і маршрутка. 4 людини в лікарні. ВІДЕО

У Маріуполі зіткнулися три легковики і маршрутка. 4 людини в лікарні. ВІДЕО

20:15 15.11.2017

Автобус і три легковики. Серйозна, масова аварія сталася ввечері у Маріуполі.

Нікопольський проспект між собою не поділили два вази жовтого та зеленого кольору, китайська автівка Чері та маршуртка Богдан.

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