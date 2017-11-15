У Маріуполі зіткнулися три легковики і маршрутка. 4 людини в лікарні. ВІДЕО
У Маріуполі зіткнулися три легковики і маршрутка. 4 людини в лікарні. ВІДЕО
Автобус і три легковики. Серйозна, масова аварія сталася ввечері у Маріуполі.
Нікопольський проспект між собою не поділили два вази жовтого та зеленого кольору, китайська автівка Чері та маршуртка Богдан.
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У Громадській раді доброчесності стверджують, що їх використали під час відбору суддів до ВСУ. ВІДЕО
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