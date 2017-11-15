Комітет Генасамблеї ООН підтримав резолюцію щодо прав людини в Криму. ВІДЕО
Комітет Генасамблеї ООН підтримав резолюцію щодо прав людини в Криму. ВІДЕО
На комітеті Генасамблеї ООН підтримали оновлену резолюцію України про права людини в Криму. Про це в своєму Твіттер написали представники Української місії ООН.
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