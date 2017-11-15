Україна посіла 17-те місце в світі за рівнем впливу тероризму. ВІДЕО
Україна посіла 17-те місце в світі за рівнем впливу тероризму. ВІДЕО
Лондонський інститут економіки та миру оприлюднив щорічний звіт глобального індексу тероризму.
В цьому році Україна опинилася на 17 сходинці.
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У Громадській раді доброчесності стверджують, що їх використали під час відбору суддів до ВСУ. ВІДЕО
14.11.2017 | 23:15
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