Стали відомі прізвища кандидатів на пост директора Держбюро розслідувань. ВІДЕО

Стали відомі прізвища кандидатів на пост директора Держбюро розслідувань. ВІДЕО

21:45 15.11.2017

Конкурсна комісія визначилася з кандидатами на пост директора Державного бюро розслідувань. Їх 19. З них тільки один очолить новий правоохоронний орган України, аналог американського ФБР.

Серед прізвищ на пост директора ДБР є всім відомі: екс-помічник президента Олексій Горащенков, прокурор Генеральної прокуратури України Ольга Варченко та чинний головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Подробиці у сюжеті.

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