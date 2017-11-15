Стали відомі прізвища кандидатів на пост директора Держбюро розслідувань. ВІДЕО
Стали відомі прізвища кандидатів на пост директора Держбюро розслідувань. ВІДЕО
Конкурсна комісія визначилася з кандидатами на пост директора Державного бюро розслідувань. Їх 19. З них тільки один очолить новий правоохоронний орган України, аналог американського ФБР.
Серед прізвищ на пост директора ДБР є всім відомі: екс-помічник президента Олексій Горащенков, прокурор Генеральної прокуратури України Ольга Варченко та чинний головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
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