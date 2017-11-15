На Кабміні представили нову стратегію реформи МВС до 2020 року. ВІДЕО
На Кабміні представили нову стратегію реформи МВС до 2020 року. ВІДЕО
Арсен Аваков заявив, реформа міністерства внутрішніх справ ще не завершена, але вони знають що роблять і головне знають куди далі рухати зміни в правоохоронній системі до 2020 року, аби люди почувалися захищеними і довіряли поліції.
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