У Чернівцях на хабарі затримали депутата. ВІДЕО

Посадовець міської ради настільки роздобрів, розпишнів біля хлібного місця, що всі тривоги давно покинули його світлу голівоньку. Однак так було не завжди. Коли він вперше побачив свою чесну депутатську зарплату, тоді, певно, перший приступ мігрені у нього і стався. Тож незабаром депутат організував цілу злочинну схему. Більше дивіться у сюжеті.

І не лише це. Також в огляді хабар.news:

Як на Миколаївщині посадовець електроенергією торгував.

У Хмельницькому на хабарах «погорів» адвокат.