У Києві іноземці пограбували подружжя на 3,5 мільйони гривень. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві іноземці пограбували подружжя на 3,5 мільйони гривень. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Подружжя з наміром купити нову машину вже прямувало до автосалону, та їх перестріли грабіжники, яких привабила кругленька сума готівки. У Києві три з половиною мільйони гривень стали наживою для банди іноземців.
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