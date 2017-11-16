На Харківщині зіштовхнулися два легковики. ВІДЕО
На Харківщині зіштовхнулися два легковики. ВІДЕО
Дорога між двома селами Панютіно та Катеринівка. Все сталося о другій годині дня. Постраждали обидва водії та пасажир. Двоє чоловіків навіть з машини вийти самотужки не змогли, побитий ВАЗ зловив їх у металеву пастку – буквально вирізали їх з автомобіля рятувальники…
І не лише це в огляді ДТП…
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