На Харківщині зіштовхнулися два легковики. ВІДЕО

Дорога між двома селами Панютіно та Катеринівка. Все сталося о другій годині дня. Постраждали обидва водії та пасажир. Двоє чоловіків навіть з машини вийти самотужки не змогли, побитий ВАЗ зловив їх у металеву пастку – буквально вирізали їх з автомобіля рятувальники…

І не лише це в огляді ДТП…

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