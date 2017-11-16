На Одещині прикордонники затримали повій. ВІДЕО

На Одещині прикордонники затримали повій. ВІДЕО

07:00 16.11.2017

На пункті пропуску «Одеса-авіа» прикордонники та поліцейські затримали двох українок, які прямували до Туреччини. Підозрілими жінки правоохоронцям здалися не дарма, як з’ясувалось згодом, панянки ледь не стали жертвами торгівлі людьми.

Не тільки це….також в огляді надзвичайних подій дивіться про таке……

На Одещині літній чоловік стріляв по сусідах, бо ті шуміли

У Києві чоловік поховав співмешканку у лісопосадці

Харківські поліцейські викрили порностудію

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
На Одещині прикордонники затримали повій. ВІДЕО
На Одещині прикордонники затримали повій. ВІДЕО
16.11.2017 | 07:00
На Харківщині зіштовхнулися два легковики. ВІДЕО
На Харківщині зіштовхнулися два легковики. ВІДЕО
16.11.2017 | 06:45
У Києві іноземці пограбували подружжя на 3,5 мільйони гривень. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві іноземці пограбували подружжя на 3,5 мільйони гривень. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
16.11.2017 | 06:30
У Чернівцях на хабарі затримали депутата. ВІДЕО
У Чернівцях на хабарі затримали депутата. ВІДЕО
15.11.2017 | 22:45
На Кабміні представили нову стратегію реформи МВС до 2020 року. ВІДЕО
На Кабміні представили нову стратегію реформи МВС до 2020 року. ВІДЕО
15.11.2017 | 22:15
Стали відомі прізвища кандидатів на пост директора Держбюро розслідувань. ВІДЕО
Стали відомі прізвища кандидатів на пост директора Держбюро розслідувань. ВІДЕО
15.11.2017 | 21:45
У Києві затримали вбивцю, який труїв та обкрадав жінок. ВІДЕО
У Києві затримали вбивцю, який труїв та обкрадав жінок. ВІДЕО
15.11.2017 | 21:31
Україна посіла 17-те місце в світі за рівнем впливу тероризму. ВІДЕО
Україна посіла 17-те місце в світі за рівнем впливу тероризму. ВІДЕО
15.11.2017 | 21:15
У Києві чоловік закопав власну співмешканку у лісосмузі. ВІДЕО
У Києві чоловік закопав власну співмешканку у лісосмузі. ВІДЕО
15.11.2017 | 21:00
Комітет Генасамблеї ООН підтримав резолюцію щодо прав людини в Криму. ВІДЕО
Комітет Генасамблеї ООН підтримав резолюцію щодо прав людини в Криму. ВІДЕО
15.11.2017 | 20:45
У Маріуполі зіткнулися три легковики і маршрутка. 4 людини в лікарні. ВІДЕО
У Маріуполі зіткнулися три легковики і маршрутка. 4 людини в лікарні. ВІДЕО
15.11.2017 | 20:15
Два депутати на Закарпатті влаштували бійку. ВІДЕО
Два депутати на Закарпатті влаштували бійку. ВІДЕО
15.11.2017 | 19:56
Чергову онлайн-порностудію викрили поліцейські у Харкові. ВІДЕО
Чергову онлайн-порностудію викрили поліцейські у Харкові. ВІДЕО
15.11.2017 | 10:21
У Києві 83-річний пішохід спровокував масштабну аварію. ВІДЕО
У Києві 83-річний пішохід спровокував масштабну аварію. ВІДЕО
15.11.2017 | 08:00
У Києві Мазда перекинулася на дах після зіткнення з Опелем. ВІДЕО
У Києві Мазда перекинулася на дах після зіткнення з Опелем. ВІДЕО
15.11.2017 | 07:40
Україна різко опустилася у рейтингу свободи інтернету. ВІДЕО
Україна різко опустилася у рейтингу свободи інтернету. ВІДЕО
15.11.2017 | 07:20

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Екс-бійців Беркуту можна відправити спокутувати вину в АТО
10.11.2017
Борис Захаров
Керівник адвокаційного центру УГСПЛ
Боротьба з корупцією і знецінення України
09.11.2017
Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи знають ваші діти, як захисти себе від сексуального насильства?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.