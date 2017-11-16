На Одещині прикордонники затримали повій. ВІДЕО

На пункті пропуску «Одеса-авіа» прикордонники та поліцейські затримали двох українок, які прямували до Туреччини. Підозрілими жінки правоохоронцям здалися не дарма, як з’ясувалось згодом, панянки ледь не стали жертвами торгівлі людьми.

Не тільки це….також в огляді надзвичайних подій дивіться про таке……

На Одещині літній чоловік стріляв по сусідах, бо ті шуміли

У Києві чоловік поховав співмешканку у лісопосадці

Харківські поліцейські викрили порностудію