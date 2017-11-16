На Одещині прикордонники затримали повій. ВІДЕО
На Одещині прикордонники затримали повій. ВІДЕО
На пункті пропуску «Одеса-авіа» прикордонники та поліцейські затримали двох українок, які прямували до Туреччини. Підозрілими жінки правоохоронцям здалися не дарма, як з’ясувалось згодом, панянки ледь не стали жертвами торгівлі людьми.
Не тільки це….також в огляді надзвичайних подій дивіться про таке……
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