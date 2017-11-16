У Житомирі екс-міліціонер налагодив схему збуту наркотиків. ВІДЕО
У Житомирі екс-міліціонер налагодив схему збуту наркотиків. ВІДЕО
Втім, незабаром про цю злочинну схеми дізналися, вийшли на слід організатора наркобізнесу… зараз триває розслідування…. Та це не єдина новина про кримінальні угрупування, в яких фігурують, а то й очолюють їх, колишні міліціонери.
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