Харківські поліцейські викрили порностудію. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Харківські поліцейські викрили порностудію. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Харкові експлуатувати жінок. Зловмисники облаштували в квартирі порно-студію.
Дівчат, на таку роботу наймали дві жінки.
Знаходили молодих, привабливих моделей через соцмережі та пропонували легкі гроші.
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