Під Маріуполем на міні підірвався патрульний автомобіль поліці. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Внаслідок вибуху один поліцейський загинув, двоє отримали поранення. Поліція Донеччини встановлює обставини події, проводиться перевірка.

Вчора, близько 14.35, в ході патрулювання прифронтового селища Талаківка екіпаж групи реагування патрульної поліції Кальміуського відділення на службовому автомобілі натрапив на міну.

На місці події працює слідчо-оперативна група та керівництво поліції Донецької області на чолі з генералом Семенишиним.

Поранених співробітників з травмами різного ступеню тяжкості доправлено до міської лікарні Маріуполя.

Обставини події встановлюються. За даним фактом проводиться перевірка. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Керівництво та колектив поліції Донеччини висловлює щирі співчуття родині загиблого поліцейського.

Наразі на місці продовжують працювати вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками, які обстежують територію на наявність мін та інших вибухонебезпечних предметів.

Попередньо встановлено, що група поліції їхала на виклик про незаконну вирубку лісу на околицях Талаківки. До зони обслуговування цієї ГРПП входили селища на лінії розмежування, такі як Талаківка, Гнутове, Сартана.

Факт кваліфіковано за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області