Під Маріуполем на міні підірвався патрульний автомобіль поліці. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Під Маріуполем на міні підірвався патрульний автомобіль поліці. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

09:02 16.11.2017

Внаслідок вибуху один поліцейський загинув, двоє отримали поранення. Поліція Донеччини встановлює обставини події, проводиться перевірка.

Вчора, близько 14.35, в ході патрулювання прифронтового селища Талаківка екіпаж групи реагування патрульної поліції Кальміуського відділення на службовому автомобілі натрапив на міну.

На місці події працює слідчо-оперативна група та керівництво поліції Донецької області на чолі з генералом Семенишиним.

Поранених співробітників з травмами різного ступеню тяжкості доправлено до міської лікарні Маріуполя.

Обставини події встановлюються. За даним фактом проводиться перевірка. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Керівництво та колектив поліції Донеччини висловлює щирі співчуття родині загиблого поліцейського.

Наразі на місці продовжують працювати вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками, які обстежують територію на наявність мін та інших вибухонебезпечних предметів.

Попередньо встановлено, що група поліції їхала на виклик про незаконну вирубку лісу на околицях Талаківки. До зони обслуговування цієї ГРПП входили селища на лінії розмежування, такі як Талаківка, Гнутове, Сартана.

Факт кваліфіковано за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Під Маріуполем на міні підірвався патрульний автомобіль поліці. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Під Маріуполем на міні підірвався патрульний автомобіль поліці. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
16.11.2017 | 09:02
Харківські поліцейські викрили порностудію. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Харківські поліцейські викрили порностудію. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
16.11.2017 | 07:40
У Житомирі екс-міліціонер налагодив схему збуту наркотиків. ВІДЕО
У Житомирі екс-міліціонер налагодив схему збуту наркотиків. ВІДЕО
16.11.2017 | 07:20
На Одещині прикордонники затримали повій. ВІДЕО
На Одещині прикордонники затримали повій. ВІДЕО
16.11.2017 | 07:00
На Харківщині зіштовхнулися два легковики. ВІДЕО
На Харківщині зіштовхнулися два легковики. ВІДЕО
16.11.2017 | 06:45
У Києві іноземці пограбували подружжя на 3,5 мільйони гривень. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві іноземці пограбували подружжя на 3,5 мільйони гривень. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
16.11.2017 | 06:30
У Чернівцях на хабарі затримали депутата. ВІДЕО
У Чернівцях на хабарі затримали депутата. ВІДЕО
15.11.2017 | 22:45
На Кабміні представили нову стратегію реформи МВС до 2020 року. ВІДЕО
На Кабміні представили нову стратегію реформи МВС до 2020 року. ВІДЕО
15.11.2017 | 22:15
Стали відомі прізвища кандидатів на пост директора Держбюро розслідувань. ВІДЕО
Стали відомі прізвища кандидатів на пост директора Держбюро розслідувань. ВІДЕО
15.11.2017 | 21:45
У Києві затримали вбивцю, який труїв та обкрадав жінок. ВІДЕО
У Києві затримали вбивцю, який труїв та обкрадав жінок. ВІДЕО
15.11.2017 | 21:31
Україна посіла 17-те місце в світі за рівнем впливу тероризму. ВІДЕО
Україна посіла 17-те місце в світі за рівнем впливу тероризму. ВІДЕО
15.11.2017 | 21:15
У Києві чоловік закопав власну співмешканку у лісосмузі. ВІДЕО
У Києві чоловік закопав власну співмешканку у лісосмузі. ВІДЕО
15.11.2017 | 21:00
Комітет Генасамблеї ООН підтримав резолюцію щодо прав людини в Криму. ВІДЕО
Комітет Генасамблеї ООН підтримав резолюцію щодо прав людини в Криму. ВІДЕО
15.11.2017 | 20:45
У Маріуполі зіткнулися три легковики і маршрутка. 4 людини в лікарні. ВІДЕО
У Маріуполі зіткнулися три легковики і маршрутка. 4 людини в лікарні. ВІДЕО
15.11.2017 | 20:15
Два депутати на Закарпатті влаштували бійку. ВІДЕО
Два депутати на Закарпатті влаштували бійку. ВІДЕО
15.11.2017 | 19:56
Чергову онлайн-порностудію викрили поліцейські у Харкові. ВІДЕО
Чергову онлайн-порностудію викрили поліцейські у Харкові. ВІДЕО
15.11.2017 | 10:21

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Екс-бійців Беркуту можна відправити спокутувати вину в АТО
10.11.2017
Борис Захаров
Керівник адвокаційного центру УГСПЛ
Боротьба з корупцією і знецінення України
09.11.2017
Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи знають ваші діти, як захисти себе від сексуального насильства?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.