Порушення прав людей в Криму не припиняються – правозахисники. ВІДЕО
Порушення прав людей в Криму не припиняються – правозахисники. ВІДЕО
Попри сильний тиск активісти не припиняють боротися за свої права і вважати Крим - українським.
Правозахисники кажуть, саме такий настрій на півострові, безперервна робота українців та міжнародної спільноти допоможе повернути півострів Україні.
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