У Черкасах зірки шоу-бізнесу долучились до порятунку дитини. ВІДЕО

У Черкасах зірки шоу-бізнесу долучились до порятунку дитини. ВІДЕО

22:45 20.11.2017

У Черкасах журналісти місцевого телеканалу дізнались, як би цинічно це не звучало, ціну життя трирічної Діанки – 200 тисяч євро.

Дівчинка онкохвора. А саме стільки коштує її лікування. Для батьків це сума просто шалена. Тож, місцеві журналісти вирішили допомогти родині зібрати потрібну суму.

Влаштували благодійний аукціон «Шанс для Діани», залучили зірок шоу-бізнесу. Студія квартал 95, гурт Бум-Бокс, телеведучі Дмитро Комаров, Руслан Сенічкін та багато інших. Всі вони пропонують купити небайдужим свої лоти. Гроші підуть на операцію дівчинці.

Не тільки це…також в огляді «Надія є» дивіться….

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