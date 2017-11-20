У Черкасах зірки шоу-бізнесу долучились до порятунку дитини. ВІДЕО
У Черкасах зірки шоу-бізнесу долучились до порятунку дитини. ВІДЕО
У Черкасах журналісти місцевого телеканалу дізнались, як би цинічно це не звучало, ціну життя трирічної Діанки – 200 тисяч євро.
Дівчинка онкохвора. А саме стільки коштує її лікування. Для батьків це сума просто шалена. Тож, місцеві журналісти вирішили допомогти родині зібрати потрібну суму.
Влаштували благодійний аукціон «Шанс для Діани», залучили зірок шоу-бізнесу. Студія квартал 95, гурт Бум-Бокс, телеведучі Дмитро Комаров, Руслан Сенічкін та багато інших. Всі вони пропонують купити небайдужим свої лоти. Гроші підуть на операцію дівчинці.
Не тільки це…також в огляді «Надія є» дивіться….
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