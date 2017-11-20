Річниця Майдану: головною причиною зневіри людей є корупція. ВІДЕО

Із початку Майдану минуло 4 роки. Він став переломною точкою в історії України. Тоді тисячі людей загорілися бажанням змінити свою країну на краще. І за цей час, кажуть експерти, Україна і справді багато у чому змінилася, багато що вдалося.

Однак останні тенденції неабияк стурбували фахівців. 4 роки поспіль соціологи проводять спеціальне дослідження щодо наслідків Революції Гідності. І результати, на жаль, показали, що зацікавленість і роль громадськості у змінах неухильно падають.

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