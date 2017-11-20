В Україні відзначають Всесвітній день дитини. ВІДЕО
В Україні відзначають Всесвітній день дитини. ВІДЕО
20 листопада - Всесвітній день дитини. Свято покликане вкотре нагадати, що увага, турбота, благополуччя і тепло потрібні кожному малюку, про дітей треба дбати, а їхні права – захищати.
Подробиці у сюжеті.
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