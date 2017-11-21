У Дніпрі невідомий розстріляв чотирьох чоловіків. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

А у Дніпрі розшукують злочинця, який розстріляв чотирьох чоловіків. Потерпілих із серйозними пораненнями забрали у лікарню. Все сталося на вулиці Донецьке шосе опівночі неподалік супермаркету.

Після стрілянини на місці правоохоронці знайшли та забрали кілька гільз.