У Дніпрі невідомий розстріляв чотирьох чоловіків. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Дніпрі невідомий розстріляв чотирьох чоловіків. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
А у Дніпрі розшукують злочинця, який розстріляв чотирьох чоловіків. Потерпілих із серйозними пораненнями забрали у лікарню. Все сталося на вулиці Донецьке шосе опівночі неподалік супермаркету.
Після стрілянини на місці правоохоронці знайшли та забрали кілька гільз.
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