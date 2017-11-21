У Запоріжжі військові потрапили у смертельну ДТП. ВІДЕО
У Запоріжжі військові потрапили у смертельну ДТП. ВІДЕО
Смертельна аварія у Запоріжжі. Відомо, що військовий автомобіль їхав із зони АТО до Мелітополя. Машина раптом перекинулася, бо просто на ходу у неї відвалився кардан. Кермувальник військового авто намагався зробити все, що від нього залежало. Втім, машина вилетіла на узбіччя та перекинулася. Загинув 26-річний контрактник, а 32-річного офіцера забрали лікарі. Медики поки прогнозів не дають. Стан військового важкий.
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