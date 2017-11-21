На Одещині поліцейські викрили посадовців на хабарі. ВІДЕО
На Одещині поліцейські викрили посадовців на хабарі. ВІДЕО
Начальник одного із департаментів сільської ради вимагав 129 тисяч доларів від місцевої жительки за те, щоб передати в її власність землі…
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