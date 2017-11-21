У Києві при загадкових обставинах загинула дівчина. ВІДЕО
У Києві при загадкових обставинах загинула дівчина. ВІДЕО
О другій годині дня жінка прийшла додому – її донька лежала на підлозі з ножем у грудях. Приголомшена жінка вже навіть не викликала швидку, одразу зателефонувала полісменам.
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