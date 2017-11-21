У Харкові поліцейські викрили телефонних шахраїв. ВІДЕО
У Харкові поліцейські викрили телефонних шахраїв. ВІДЕО
Троє жінок під керівництвом одного чоловіка розсилали людям смски нібито від імені служби безпеки одного з банків. Просили повідомляти їм реквізити банківських карток, і якщо люди купувались - переводили їхні гроші на свої рахунки…
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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